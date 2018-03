Musikinstrumente für die Kinder

Der Finanzdienstleister BSC aus Kronach feierte kürzlich sein 15-jähriges Bestehen. Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung bat der Schweinfurter Geschäftsführer Christian Schwalb alle Gäste, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen an einer Spenden- sammlung für das Kinder- und Jugendhaus Haus Marienthal teilzunehmen. Zahlreiche Gäste folgten diesem Aufruf. Die BSC erhöhte den eingesammelten Betrag schließlich auf die Spendensumme von 3000 Euro .

"Wirtschaftlicher Erfolg ist ein Privileg und bringt dadurch auch soziale Verantwortung mit sich", sagte Unternehmensgründer Christian Schwalb. "Nicht jeder habe die gleichen Möglichkeiten wie wir und ganz viele in unserer Gesellschaft haben es sogar sehr viel schwerer, immer häufiger sind das Kinder. Genau für diese wollen wir uns in unserer Heimatregion mit dieser Aktion engagieren."

Das Haus Marienthal ist eine der ältesten Jugendhilfeeinrichtungen in Bayern. Hier finden Kinder und Jugendliche Zuflucht, bei denen ein geordnetes Familienleben aus den verschiedensten Gründen nicht möglich ist. "Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende. Wir werden davon Musikinstrumente anschaffen. Zahlreiche Kinder haben sich bei uns gewünscht, das Spielen eines Instrumentes zu erlernen", so Rainer Brandenstein, Geschäftsführer des hauses Marienthal. red