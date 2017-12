Musikgenuss zum Fest

red



Im Sommer 2018 bildet die berühmte und charmante Dirigentin Ljubka Biagoni zu Guttenberg gemeinsam mit ihren weltbekannten Sofia Symphonics wieder den krönenden musikalischen Abschluss der Plassenburg Open-Air Reihe. Wer nicht so lange auf wundervolle Klänge und ein unvergessliches Konzerterlebnis warten möchte, für den bietet sich bereits im Dezember eine großartige Möglichkeit.Denn auch in diesem Jahr wird Ljubka Biagoni zu Guttenberg mit ihrem Chor und Orchester ein Weihnachtskonzert in der Kulmbacher Stadthalle geben und musikalisch die besinnliche Vorweihnachtszeit einläuten.Seit Freitag, 29. September, können die Tickets für das Weihnachtskonzert am 8. Dezember 2017 um 20 Uhr in den Vorverkaufsstellen der Touristinformation der Stadt Kulmbach (Buchbindergasse 5) und in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau am Kressenstein 2 zu den regulären Öffnungszeiten sowie online unter www.eventim.de erworben werden.