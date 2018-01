Musiker und Sänger proben öffentlich

Zum Konzert mit der Aufführung von Joseph Haydns "Die Schöpfung" findet am Sonntag, 22. Oktober, ab 12.30 Uhr eine öffentliche Generalprobe statt. An dieser Generalprobe wirken die Vogtland Philharmonie, der philharmonische Chor Herzogenaurach und die Solisten der Abendaufführung Claudia Stollenwerk-Schmitt (Sopran), Stephen Chambers (Tenor und Julian Orlishausen (Bass) mit. Eintrittskarten zur Generalprobe zum Preis von vier Euro sind ab 12 Uhr in der Stadtpfarrkirche erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09132/901120. Foto: privat