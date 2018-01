Musiker und Publikum hatten Spaß am Jazz

Zum 14. Tafelkonzert mit Thomas Fink hatte der Rotary-Club in die Evangelische Kirche in Herzogenaurach eingeladen. Der Erlös geht an die Herzogenauracher Abteilung der "Tafel".

Gerald Fink hatte als Präsident des Rotary-Clubs die Ehre, seinen Vater Thomas Fink anzukündigen. "Bei so einer Rhythmusgruppe kann auch ich gut spielen!", meinte Thomas Fink nur. Denn zur Unterstützung hatte er sich Rainer Glas, Bass, und Christoph Huber am Schlagzeug mit ins Boot geholt. Das Zusammenspiel funktionierte wie am Schnürchen, zur Freude der Zuhörer. Zu den drei Herren stieß dann noch Andrea Aegerter mit dem Saxophon. Für das weitere Programm hatte sich Thomas Fink zusätzlich Torsten Goods an der Gitarre nach Herzogenaurach holen können. Torsten Goods, eigentlich Torsten Gutknecht, ist der Sohn einer irischen Mutter und eines deutschen Vaters und begann seine musikalische Karriere in Erlangen. Mit 17 Jahren kam er zum Jazz, er wurde im Jahr 2000 Mitglied im von Peter Herbolzheimer geleiteten Bundesjazzorchester. Ein Stipendium ermöglichte ihm von 2001 bis 2003 ein Studium der Jazzgitarre an der New School University New York City.

Mit seinem Gesang und seiner Gitarre begeisterte er die Zuhörer, besonders als er "Route 66" anstimmte. Auch in der zweiten Hälfte merkte man den Akteuren den Spaß am Musizieren an. Aber diese Musik geht nur so gut, wenn man passable Rhythmusgruppen im Hintergrund hat.

Gefallen hat es den Zuhörern auf jeden Fall, wie der Applaus zeigte. Jeder freut sich schon auf die nächste Gelegenheit, Thomas Fink und seine Mitspieler zu hören. maw