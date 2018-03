"Gankino Circus", das sind vier Musiker, Geschichtenerzähler und Charakterköpfe. Als "Die Letzten ihrer Art" bieten sie am Sonntag, 11. März, am 19.30 Uhr im Kolpinghaus Forchheim rasante Melodien, schrägen Humor und charmanten Unfug in ihrem Konzertkabarett. Da ist der Sänger und Saxophonist Simon Schorndanner junior, Maximilian "Knochenbrecher" Eder (Akkordeon) und der Percussion-Tausendsassa Johannes Sens mit Trommel-Akrobatik. Nur Gitarrist, Kapellmeister und Dorfchronist Ralf Wieland scheint ein Geheimnis zu verbergen. Preise: 25 Euro, ermäßigt 22 Euro. red