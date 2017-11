Musikbund beruft Kreisvorstand

Der Nordbayerische Musikbund, Kreisverband Haßberge, trifft sich zur Kreisversammlung am heutigen Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr im Hotel Goger in Augsfeld. Der Musikbund ist die Dachorganisation der Blaskapellen im Kreis Haßberge.

Die Tagesordnung enthält neben den Berichten der Kreisvorstandschaft den Bericht des Bezirksvorsitzenden und Vizepräsidenten Werner Höhn. Es wird über die D-Prüfungen im Jahr 2017 informiert, wie der Musikbund mitteilte. Weiterer Punkt ist das Kreisorchester-Projekt, bei dem im Jahr 2017 zwei gute Konzerte veranstaltet wurden. Auch für das Jahr 2018 werden zwei Konzerte vorbereitet. Nach der Bildung eines Wahlausschusses wählen die anwesenden Mitglieder des Musikbundes die Kreisvorstandschaft und Delegierte für die weitere Amtsperiode. Nach dem Punkt "Bläserjugend im Landkreis Haßberge" wird mit dem Punkt "Verschiedenes, Wünsche und Anträge" die Kreisversammlung in Augsfeld abgeschlossen. Einladung ergeht an alle Vorsitzenden der Mitgliedsvereine und Kapellen sowie an alle Verantwortlichen der Musikschulen und Dirigenten und Ausbilder. red