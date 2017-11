Musikalischer Abend

Das Weitramsdorfer Salonorchester und die Mary Singers aus Altenhof gestalten einen musikalischen Abend in der Destillerie Möbus am Freitag, 17. November (Beginn: 20 Uhr). Der Eintritt ist frei, um Reservierung wird gebeten (Tel.: 0172/7883358 oder 09564 8046922 ; Steinerer Weg 8 in Bad Rodach). ct