Musikalische Winterreise

Keltische Weisen, alte und neue Weihnachtslieder sowie verträumte Wintersongs und Geschichten über Weihnachtshelfer, Winterträume und die Verwandlung, die Weihnachten in einem bewirken kann, erklingen am Sonntag, 10. Dezember, 18 Uhr, bei einem Konzert mit Judy Harper an der Harfe im Spiegelsaal im Schloss Oberschwappach.

Begleitet von Michael Weisel am Bass lädt Harper die Zuhörer ein zu einer märchenhaften Winterweihnachtsreise, in der die Wärme und das Wesentliche dieser Zeit wieder spürbar wird.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei der Gemeinde Knetzgau, Telefon 09527/7913, E-Mail an hoehn@knetzgau.de, oder an der Abendkasse. Veranstalter sind die Gemeinde Knetzgau und der Kulturverein Schloss Oberschwappach. red