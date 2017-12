Musik zum Ausklang des Tages

Die Reihe "Musikalischer Tagesausklang" wird heute in der Coburger Morizkirche fortgesetzt. Gestaltet wird sie vom Posaunenchor Weißenbrunn vorm Wald (Beginn: 18 Uhr). Die Reihe ist Begleitprogramm zur Landesausstellung "Ritter. Bauern. Lutheraner", die bis zum 5. November auf der Veste Coburg und in der Morizkirche gezeigt wird. Bis Ende Oktober findet jeweils am Mittwoch eine Soiree unter dem Motto "Musikalischer Tagesausklang" statt. Eintritt frei. ct