Der nächste Fränkische Heimatabend findet am Montag, 13. November, statt. Unter der Moderation von Bernd Schraut sorgen vier regionale Ensembles mit Beiträgen aus Musik, Tanz und Mundart im Rossini-Saal für gute Stimmung. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr. Bekannte Lieder aus dem fränkischen Kulturkreis präsentieren der Musikverein Gefäll, der Gesangverein "Harmonie" aus Gefäll sowie das Duo Helmut und Daniela. Traditionelle fränkische Tänze stehen mit der Volkstanzgruppe Arnshausen auf dem Programm. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.