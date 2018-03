"Musik in fränkischen Kirchen" macht Station in Rattelsdorf

red



Das Kulturforum Bamberger Land e. V. lädt im Rahmen der Konzertreihe "Musik in fränkischen Kirchen" am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Rattelsdorf. Das Konzert steht unter dem Motto "Cantabile - Beliebte und besonders schöne Werke für Cello und Harfe".Auf einer Anhöhe stehend, dominiert die Pfarrkirche Sankt Peter und Paul den Ort Rattelsdorf, der schon in karolingischer Zeit in Urkunden erwähnt und von Kaiser Heinrich II an das Kloster Michelsberg geschenkt wurde. Jahrhundertelang und bis heute sind die Gebete der Gläubigen in diesem heiligen Raum spürbar, heißt es in der Pressemeldung aus dem Landratsamt. Und weiter: "Im Konzert werden Spiritualität, Kontemplation und Musik hier zu einer kostbaren Einheit. Dazu kommt, dass die außergewöhnlich gute Akustik selbst feinste Nuancen der Musik hörbar macht."Das Kulturforum Bamberger Land e. V. "Musik in fränkischen Kirchen" bietet in dieser wunderschönen Kirche ein Konzert der feinsten Art mit Cello und Harfe. Werke aus Barock, Klassik und Romantik von Couperin, Händel, Paradis, Boc-cherini, Schubert, Mendelssohn, Saint-Saens, Hasselmans, Fauré, Rachmaninoff, Debussy, und Elgar. Mit Karlheinz Busch, Violoncello, und Laurence Fortsner Beaufils, Harfe. Karlheinz Busch wird das Programm ansagen und moderieren.Für Interessierte findet um 16.30 Uhr eine Einführung zur kunsthistorischen Bedeutung der Kirche mit Margit Fuchs statt.Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei: BVD Kartenservice, Bamberg, Lange Straße 39/41, Telefon 0951/9808220, www.bvd-ticket.de ; Schreibwaren Häfner, Rattelsdorf, Telefon 09547/8709992; Bürgerbüro im Rathaus Rattelsdorf, Telefon 09547/92220, www.kulturforum-ba.de/tickets Vorbestellung für die Abendkasse bei Frau Leykauf, Telefon 0170/5846520.