sek



Die August-Kömpel-Musikschule startet ab November unter dem Motto "Musik für Herz und Hirn" mit zwei neuen Musikangeboten für Senioren, die vorerst als Schnupperkurse stattfinden."Musik und Tanz 70plus" ist ein elementares Musikangebot für fitte Senioren, die sich schon immer intensiver mit Musik beschäftigen wollten und jetzt Zeit dafür haben.Das Instrumentalangebot Veeh-Harfe richtet sich an Senioren, die in einem kleinen Ensemble musizieren möchten. Die Veeh-Harfe kann ohne Notenvorkenntnisse gespielt werden.Beide Schnupperangebote starten ab November und finden bis Weihnachten sieben Mal statt. Anmeldung per E-Mail: musikschule-brk@t-online.de oder Tel.: 09741/3541 (Montag und Dienstag, 14 bis 16 Uhr). Anmeldeschluss ist am Dienstag, 24. Oktober.