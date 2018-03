Musik für ärmste Kinder

So vielfältig bunt die Frühlingsnatur bald sein wird, so breit gefächert wird sich auch das Benefizkonzert zeigen, das der Kolumbienkreis der Pfarrei Pfarrweisach veranstaltet. Am Samstag, 3. März, werden ab 18 Uhr in der Kirche von Pfarrweisach vier Musikgruppen für ärmste von der Stiftung "Weg der Hoffnung" in Kolumbien betreute Kinder unter dem Motto "Gruß an den Frühling" singen und musizieren.

Laut der Sprecherin des Kolumbienkreises, Walburga Albert, wurden vier Chöre und Musikgruppen gewonnen, die alle erstmals in Pfarrweisach an einem solchen Konzert teilnehmen. Ein entsprechender Melodienreigen lässt auf gesanglichen und musikalischen Genuss hoffen. Der Kinderchor "Bramberger Spatzen" wird unter der Leitung von Sandra Kaps Frühlingslieder singen. Unter Leitung von Franz Rödelmeier wird der Freizeitchor Neubrunn einen Beitrag singen. Der Gesangverein "Liedertafel" aus Hellingen mit seiner Vorsitzenden Gabi Pfeffer wird ebenfalls dabei sein wie schließlich das Urlesbacher Musikanten-Trio unter Leitung von Rainer Nöller.

Informationen über die Arbeit der Stiftung in Kolumbien wird Stiftungsvorstand Johannes Mauder aus Mainaschaff einbringen. Mit ihm wird Daniel Urrea nach Pfarrweisach kommen, der in Kolumbien das Behindertenzentrum der Stiftung leitet. In den Projekten der Stiftung groß geworden verbringt er derzeit mit einem Stipendium der Diözese Aachen ein Jahr in Deutschland, um ein Aufbaustudium zu absolvieren.



Neue Lebenschancen eröffnet

Die beiden berichten über Neuigkeiten von den Projekten der Stiftung, in denen derzeit mehr als 2000 Menschen, in der Mehrzahl Kinder und Jugendliche, neue Lebenschancen eröffnet werden. Seit 1989 unterstützt der Kolumbienkreis der Pfarrei als Initiativgruppe die Stiftung "Weg der Hoffnung" mit Sitz in Mainaschaff. Sie geht auf den Gründer Pfarrer Josef Otter zurück, der Anfang der 1970er Jahre als Kaplan in der Pfarrei Pfarrweisach tätig war.

Nach dem Konzert lädt der Kolumbienkreis Besucher und Mitwirkende zu einem Imbiss mit heißen Suppen und Brotzeit in den Pfarrsaal ein. Dort ist Gelegenheit für eine Begegnung mit den mitwirkenden Musizierenden, mit Daniel Urrea, dem Gast aus Kolumbien, Vorstand Mauder und den Mitarbeitern des Kolumbienkreises.