Musik aus den toskanischen Bergen

Das Quartett Vallesanta Corde gastiert am Donnerstag, 23.November, um19.30 Uhr zum zweiten Mal im Blauen Haus in Döllnitz und präsentiert mitreißende Weltmusik aus Italien. Das Quartett Vallesanta Corde feiert Folklore-Musik und nimmt dabei seinem Publikum den Atem. Die Band kombiniert das Feuer der Balkanmusik mit dem Stolz und der Sehnsucht des Tango, die Spielfreude des Klezmer mit der Leichtigkeit des Swing.

Seit zehn Jahren spielt die in den toskanischen Bergen beheimatete Gruppe ihre Mischung aus folkloristischen, kammermusikalischen und traditionellen Kompositionen. Renate Titze, die, neben der eindrucksvollen Handhabung ihres Kontrabasses, mit unterhaltsamen und teils haarsträubenden Geschichten durchs Programm führt, sorgt auch zwischen den Musikstücken für Spannung.

Gipsy-Swing, Tango, irische Tänze, Klezmer, syrische Suite, westafrikanische Lieder und Musik von Vivaldi nehmen die Zuhörer mit auf eine geographische sowie zeitliche Reise rund um den Globus. red