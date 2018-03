Musicals im Mittelpunkt

Saale-Zeitung

Die "Nacht der Musicals" findet am Donnerstag, 1. März, ab 20 Uhr im Regentenbau in Bad Kissingen statt. In der Aufführung werden Songs aus "Tanz der Vampire", "Elisabeth", "Mamma Mia", "König der Löwen", "Das Phantom der Oper" und "Les Miserables" präsentiert. Auch die Hits aus dem Musical "Rocky" und Ausschnitte aus Neuproduktionen wie "Frozen" oder "Aladdin" fehlen nicht. Abgerundet wird die "Nacht der Musicals" durch farbenfrohe Kostüme, sowie ein auf die Show abgestimmtes Licht- und Soundkonzept. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle der, an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.dienachtdermusicals.de . Foto: Nadia Gentile