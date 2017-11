Das mitreißende Leben der jungen Kaiserin Sissi steht im Mittelpunkt eines Musicals über Liebe, Macht & Leidenschaft, das am 27. Januar 2018 im Kurtheater in Bad Kissingen um 20 Uhr gezeigt wird. Tickets gibt es bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen unter www.sissi-musical.com und unter der Hotline 01806/570 066.Foto: Christian Schmidt