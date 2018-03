"Musica Sacra" in der Klosterkirche

Das Katholische Pfarramt Ebrach lädt zum Konzert "Musica Sacra" des Bamberger Streichquartetts am kommenden Sonntag um 17 Uhr in die ehemalige Klosterkirche in Ebrach ein. Die vier Musiker, Raúl Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch spielen das Passionskonzert von Joseph Haydn "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" op. 51, Nr. 1-7, für Streichquartette. Das besondere an diesem Konzert ist, dass die Musiker, die auch Mitglieder der Bamberger Symphoniker sind, bei ihren Darbietungen von Pater Anselm Grün begleitet werden. Er wird die Veranstaltung mit Betrachtungen zu den Worten Jesu am Kreuz umrahmen. Karten können beim Markt Ebrach, Telefon: 09553/92200, beim Katholischen Pfarramt Ebrach, Telefon: 09553/266 erworben werden. red