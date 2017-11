Mundarttheater "Die Welle"

Die Arbeitsgemeinschaft Mundarttheater Franken hat unter der Schirmherrschaft des bayerischen Heimatministers Markus Söder (CSU) ein überregionales Projekt mit Jugendlichen aus ganz Franken realisieren können: "Die Welle" - ein ganz besonderes Stück gegen Populismus, um "(Ver)Führern" entgegenzutreten. Es wird gezeigt, wie leicht sich Menschen durch autoritäre Einflüsse manipulieren und instrumentalisieren lassen. Aufführung ist am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 19. November, um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Plech (Kreis Bayreuth), Schulstraße 8. Nähere Informationen unter www.mundart-theater-franken.de . red