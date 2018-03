Mundart und Tanz beim Heimatverein

"Neues wagen - Tradition bewahren" ist das Motto mit dem in diesem Jahr der Heimatverein seine Veranstaltungssaison eröffnet. Am Gründonnerstag, 29. März, um 19 Uhr, findet im neu sanierten und erst vor kurzem eingeweihten Rathaussaal der Mundartabend statt, der schon einen festen Platz im Jahreskalender des Vereins erobert hat, nur dass er in diesem Jahr zu einem bunten Abend umgestaltet wurde. Natürlich nimmt die Mundart der Rödentaler und Sonneberger Mundartdichter einen breiten Raum ein, der ergänzt wird durch Musik der Neustadter Haderlumpen, aber eben diesmal auch durch Tanzeinlagen der Jugendtanzgruppe der SG Rödental (mit dem Tanzmariechen Mia Bauer), Gesang und Beiträgen von Opernsänger Bernhard Maxara. Die Bewirtung erfolgt im neuen Rathausfoyer. Einlass ist ab 18 Uhr. Eine Platzreservierung ist nicht

erforderlich. red