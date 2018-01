Mujakic wird Vizemeister

Ein gutes Dutzend Jugendliche des Tennisbezirks Oberfranken nahmen an den Bayerischen Jugendmeisterschaften in Augsburg teil.

Fast alle mussten erkennen, dass die Trauben im bayerischen Jugendtennis hoch hängen. Die meisten schieden nach der ersten oder zweiten Runde oder nach der Gruppenphase aus.

Seine Ausnahmestellung im oberfränkischen Tennis stellte einmal mehr Alen Mujakic von der Coburger Turnerschaft in der Altersklasse U14m unter Beweis. In einem starken 32-er-Feld war er an Position 3 gesetzt. Seine Matches bis einschließlich des Viertelfinales gewann er jeweils deutlich. Erst im Halbfinale war es gegen den an Position 2 gesetzten Philip Florig aus Aschaffenburg etwas enger, aber Mujakic gewann in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. Im Finale kam es zum erneuten Kräftemessen mit dem Topgesetzten und der Nummer Eins der Deutschen M14-Rangliste, Max Rehberg aus Aschheim. Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Match musste sich Mujakic mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben und wurde Vizemeister. ssc