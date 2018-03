Muggendorfer Schützen ziehen eine durchweg positive Bilanz

Bei der Schützengesellschaft Muggendorf braucht es keine Frauenquote. Mit der ersten Vorsitzenden, Marion Scheuring, der ersten Schützenmeisterin, Inge Wunder, und der Schatzmeisterin, Silvia Roller, ist die Vorstandschaft des 160 Mitglieder starken Vereins fest in weiblicher Hand. Die drei Führungskräfte konnten in der Jahreshauptversammlung eine durchaus positive Bilanz vorlegen. Die gut besuchte Versammlung fand trotz eigenem Schützenhaus traditionsgemäß im Vereinslokal "Zur Wolfschlucht" statt.

Kurz und bündig war der Gruß der Vorsitzenden, Marion Scheuring. Es war vor allen Dingen der Dank an die Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit, den sie zum Ausdruck brachte. Da dauerte der Bericht von Schützenmeisterin, Inge Wunder, schon etwas länger. Demnach üben 16 Nachwuchsschützen an den Schießständen. Der Dank galt Marion, Marcel und Tobias, die das Jugendtraining betreuen.



In der Gauoberliga etabliert

Die erste Mannschaft habe sich in der Gauoberliga gut etabliert. Bei den jetzt laufenden Rundenwettkämpfen wurden fünf Schießen gewonnen, vier verloren. Das Durchschnittsergebnis pro Wettkampf liege bei 1502 Ringen. Das Freundschaftspokalschießen mit dem Patenverein "Adlerstein" Engelhardsberg erfreue sich bleibender Beliebtheit, so die Schützenmeisterin. Daran teilgenommen haben beim Hinkampf 18 Aktive aus Muggendorf und 21 Schützinnen und Schützen aus Engelhardsberg. Der Rückkampf findet am 13. April in Muggendorf statt.

Am Ende des Schützenjahres konzentrierte sich das aktive Vereinsleben auf das Königs-und Meisterschaftsschießen, so Inge Wunder. Mit Marion Scheuring stellte die Muggendorfer Gilde erneut die Kreiskönigin. Auch heuer soll wieder ein Bürgerschießen stattfinden. "Kommt zu uns ins Schützenhaus, da ist immer etwas los", lud die Schützenmeisterin ihre Mitglieder ein. Einen zufriedenstellenden Kassenbestand konnte Silvia Roller nachweisen. Marcel Scheuring wurde als Erster Jugendleiter bestätigt. Der Königsball mit der Meisterschaftsfeier sei wiederum die zentrale Veranstaltung im Vereinsjahr gewesen, berichtet der Zweite Vorsitzende, Achim Windisch.

Den würdevollen Abschluss der Versammlung bildete die Ehrung von Annemarie Röder. Sie ist seit 40 Jahren Vereinsmitglied und war drei Jahrzehnte davon Schatzmeisterin. Als Anerkennung bekam sie das goldene Ehrenzeichen des Deutschen und Bayerischen Sportschützenbundes nebst Urkunde überreicht. Paul Pöhlmann