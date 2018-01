Muggendorf huldigt dem Kürbis

Muggendorf — Beim Erntedank-und Kürbisfest am Wochenende in Muggendorf war für alle Generationen etwas geboten. "Here we go-Let us rock": Mit der legendären Rockband "Number Nine" aus den 80er Jahren startete das dreitägige Fest am Freitag im beheizten Zelt.

Am Samstag kamen die Liebhaber der Volksmusik und des Volkstanzes auf ihre Kosten: Dafür garantierten die Trachtenvereine aus Muggendorf und Pegnitz. Mit Schlagern und Blasmusik sorgten danach die "Stadelhofener" für einen stimmungsvollen Abend.

Der Festsonntag war ganz und gar dem Brauchtum gewidmet. Im Mittelpunkt stand der große Erntefestzug durch die von Zuschauern dicht gesäumten Straßen. Dem Zug mit 50 Gruppen vorangetragen wurde die aus Ähren gebundene Erntekrone. Es folgten die Königinnen der Region und die unterfränkischen Weinprinzessinen, die Ehrengäste sowie die Mädchen und Buben der Volksschule und des Kindergartens. Dann kamen Trachtenvereine, Wagen mit bäuerlichen Motiven, Vereine aus dem Markt und Nachbargemeinden sowie historische Traktoren. Vier Blaskapellen sorgten für den richtigen Takt.



Kulturlandschaft

Dass die Fränkische Schweiz landwirtschaftlich geprägt ist und bleiben soll, demonstrierten die Landwirte auf ihrem Bauerntag, dem Kreiserntedankfest des BBV. Der Abend gehörte schließlich den Kindern. Die Vorfreude der Kleinen auf ihr Kürbisfest war groß. Schließlich konnten sie die oft selbst geschnitzten Kürbisse auf dem Arm oder einem liebevoll geschmückten Wägelchen beim abendlichen Kürbiszug zur Schau stellen. Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut eröffnete den Festnachmittag im vollbesetzten Zelt ."Die Anzahl der vielen Ehrengäste ist ein Zeichen für die Beliebtheit unseres Festes."



"Heimspiel"

Dass sich der Bauernverband in Muggendorf wie zuhause fühlt, bekannte der Bezirksvorsitzende des BBV, Hermann Greif. "Für uns Bauern ist Erntedank eine Tradition, die wir uns nicht nehmen lassen." Die Regale in den Einkaufsmärkten seien bis an den Rand voll. Man müsse an einem Tag wie heute auch an die denken, die die Regale füllen. Neben dem Anbau brauchten die Bauern jedoch politische Stabilität, so Greif.

Bundestagsabgeordnete Silke Launert brachte es auf den Punkt: "Wer dankt, der denkt, zum Beispiel an die Zeiten nach dem Krieg, als Nahrung nicht selbstverständlich war.

Das Schlusswort des Bauerntages sprach Kreisbäuerin Rosi Kraus. Der Abstand zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft sei größer geworden. "Ein Fest wie heute möge dazu beitragen, dass wir näher zusammenrücken."

Man kann natürlich die Besucher beim abendlichen Kürbisfest nicht zählen. Aber es könnten um die 5000 gewesen sein, die das Fest in der abendlichen Dämmerung begleiteten. Dekan Günther Werner sagte am lodernden Erntefeuer, dass man beim Danken auch an Gott, den Geber aller Gaben, denken müsse. Zum Danken gehöre für den Geistlichen auch ein Stück das Teilen. An die 400 Mädchen und Buben präsentierten ihre kunstvoll gestalteten Früchte auf Wägelchen oder auf dem Arm beim Kürbiszug den zahlreichen Gästen.