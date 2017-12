Münzfans laden nach Theisenort

Die Kronacher Münzfreunde laden am kommenden Sonntag, 3. Dezember (1. Advent), herzlich zur beliebten Münz- und Geldtauschbörse ins Sportheim des TSF Theisenort ein. Von 9 bis 16 Uhr besteht die Gelegenheit, in die Welt von Münzen und Geldscheinen aus weit zurückliegenden Epochen einzutauchen, aber sich auch über Neues im Münz- und Geldscheinbereich zu informieren.



Neue Goldmünzen zu sehen

Interessant wird diesmal besonders sein, dass man aus Anlass des 500. Reformationstages am 31. Oktober 2017 zwei Goldmünzen herausgebracht hat, die am Sonntag in Theisenort ausliegen werden. Martin Luther ist auf Münzen und Notgeldscheinen verewigt worden. Anlässlich dieses Jubiläums hat die offizielle Verkaufsstelle für Sammlermünzen VfS in diesem Jahr zwei Münzen herausgebracht. Die Goldmünze im Nennwert von 100 Euro und einem Feingewicht von einer halben Unze (circa 15,5 Gramm) zeigt die beiden Luthergedenkstätten Eisleben und Wittenberg. Erstmalig wurde auch eine 50-Euro- Goldmünze emittiert. Mit einem Feingewicht von einer viertel Unze Gold (circa 7,8 Gramm) zeigt sie die Lutherrose. Sie war das Siegel, das Martin Luther für seine Briefe und Drucke verwendete.



"500 Jahre Reformation"

Für den kleineren Geldbeutel wurde in diesem Jahr eine 20-Euro-Silbermünze mit dem Titel "500 Jahre Reformation" herausgegeben.

Aber nicht nur auf Münzen, sondern auch auf Geldscheinen wurde das Wirken Martin Luther verewigt. Von 1918 bis 1922 emittierten viele Städte und Gemeinden sogenannte Serienscheine. Diese erschienen oft auch in ganzen Sätzen (Serien) meist mit Nennwerten von zehn Pfennigen bis zu einer Mark. Die Serienscheine waren schon in der damaligen Zeit für Sammler bestimmt und dienten nur in seltenen Fällen der Behebung von Kleingeldmangel. Eisenach, Erfurt, Wittenberg und Schweinitz gaben in dieser Zeit Serienscheine zu Martin Luther heraus. Der Überlieferung nach hat Martin Luther ab 1521 einige Predigten in der Schweinitzer Kirche gehalten. Wer Lust hat, sich mit Münzen und Geldscheinen zu beschäftigen, kann am Sonntag in die faszinierende Welt der Münzen und Geldscheine eintauchen. Vor Ort kann man sich eingehend über das Sammeln von Münzen und Geldscheinen informieren, eventuell eigene Schätze bewerten lassen, tauschen oder auch Exponate erwerben. eh