Münchberg gewinnt in Unterzahl

Es bleibt dabei: Mit nur einem Punkt nimmt der TSV Neudrossenfeld II den letzten Platz der Bezirksliga-Tabelle ein. Gegen Eintracht Münchberg standen die Zeichen zunächst gut: Ab der 20. Minute war der TSV in Überzahl - doch das reichte nicht für einen Erfolg.



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Neudrossenfeld II -

FCE Münchberg 0:1 (0:0)

Das Foulspiel von Szewzyk (20.) als letzter Mann wurde mit Rot bestraft. Aber die Heimelf konnte den Vorteil nicht nutzen. Stattdessen diktierte der FCE die Begegnung, war schneller am Ball und passte präziser. Nur am Anfang hatte der TSV Chancen. Erst durch Hermsdörfer, dann durch Stöcker, dessen Kopfball den Querbalken touchierte. In der 80. Minute schoss Stößner das Siegtor für den FCE.

Neudrossenfeld fand nie zu einem Rhythmus. Das schien Trainer Mario Franke geärgert zu haben, der auf die Leistung seiner Mannschaft angesprochen nur "kein Kommentar" antwortete. Auskunftsfreudiger war FCE-Coach Bächer: "Wir haben den Platzverweis gut weggesteckt, diszipliniert gekämpft, und uns mit dem Siegtor belohnt".

TSV Neudrossenfeld: Schuberth - Förster, Wölfel, Böhm (74. Wirth), Sahr, Dippold, Hermsdörfer, Stelzer, Sendel, K. Stöcker, Onarici (62. Gogolok). - FCE Münchberg: Möschwitzer - Schuberth, Ott, Raithel, Szewzyk, Strößner (86. Jakob), Gedik (66. M. Pajonk), Lang (71. Schott), Rietsch, Hübler, D. Pajonk. - Schiedsrichter: Göller (Hirschaid). - Zuschauer: 100. - Tor: 0:1 Stößner (80.) hw