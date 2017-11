Münchauracher Orgel auf CD

Der Verein Kirchenmuseum Münchaurach lädt am Freitag, 17. November, um 19 Uhr zur nächsten "Blauen Stunde" in die alte Klosterkirche Münchaurach ein. Gerald Fink interpretiert dabei an der Orgel den Text "Der Stelzengänger", den Pfarrer Söder vortragen wird. Wie jedes Mal möchte die "Blaue Stunde" alle Besucher und Hörer auf leichte und beschwingte Art ins Wochenende führen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Im Rahmen dieser besonderen Stunde wird auch eine CD vorgestellt, die Gerald Fink im Sommer diesen Jahres eingespielt hat. Erstmals wird dabei die Orgel der Klosterkirche klanglich auf CD dokumentiert. Das Instrument stammt von 1893 und wurde von der Firma Steinmeyer errichtet. Klanglich, so Fink, füllt sie den historischen Raum auf edle und volltönende Weise und ist bereits für sich ein historisches Dokument gediegener Orgelbaukunst. Entsprechend der Entstehungszeit hat der Organist Werke des 19. Jahrhunderts, unter anderem von Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy, aber auch eigene Improvisationen eingespielt.

Das Projekt wurde vom Landkreis Erlangen-Höchstadt unterstützt und wird nun der Öffentlichkeit präsentiert. Die CD, die im Anschluss auch käuflich zu erwerben ist, wurde von Bernd Förster produziert, der mit seinem Studio "Orgelton" auf Aufnahmen mit Orgel und Chormusik spezialisiert ist. red