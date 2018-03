Müll wird nachgeholt

Bedingt durch den Warnstreik am gestrigen Mittwoch sind in der städtischen Müllentsorgung zwei Papiertouren ("Blaue Tonne") im Bezirk 11 - Berggebiet und Wildensorg - sowie eine Restmülltour im Bereich "Weide" und "Klinikum am Bruderwald" ausgefallen. Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, werden die Papiertouren am Freitag, 23. März, und die Restmülltour am Samstag, 24. März, nachgeholt. Die betroffenen Anwohner werden gebeten, die Müllbehälter wie üblich vor 7 Uhr für die Entleerung bereitzustellen. red