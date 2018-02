Müll im Teich entsorgt

Ein unschöner Anblick hat die Besitzer eines Schwimmteiches in Großenbuch erwartet, als sie am Wochenende einen Blick in den Teich warfen. Eine bisher unbekannte Person hat insgesamt 30 Batterien in den Teich geworfen. Die Batterien konnten geborgen werden, noch bevor ein größerer Schaden hätte entstehen können. Die Wasserschutzpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an Telefon 0951/9129-590. pol