Müll illegal im Wald entsorgt

Im Waldstück gegenüber des Grubenhofs, stellte am Freitagnachmittag eine Polizeistreife eine unerlaubte Müllablagerung fest. Es handelte sich um einen alten Ofen, vier beschädigte Fahrzeugreifen, ein Lenkrad und diverse weitere Kleinigkeiten. Dank diverser Hinweise aus der Bevölkerung erhärtet sich der Verdacht gegen einen möglichen Täter. Dennoch bittet die Polizei Bad Kissingen um weitere Hinweise. Wer Feststellungen am späten Samstagnachmittag oder in den Abendstunden des 10. März, im Waldstück gegenüber des Grubenhofs gemacht habe, meldet sich bei der Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol