Müll fliegt aus Fenster

Für seine schlechte Kinderstube muss sich der Beifahrer eines Pkw verantworten, der am Sonntagabend einer Streife der Haßfurter Polizei in der Schweinfurter Straße in Haßfurt auffiel. Die Beamten beobachteten, wie der Mitfahrer aus dem Seitenfenster eine Tüte Müll entsorgte. Der Abfall landete auf dem Seitenstreifen und ist nun Gegenstand einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, wie die Inspektion in der Kreisstadt weiter mitteilte. red