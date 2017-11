MTV stellte sechs Teams

Mit insgesamt 30 Turnerinnen zwischen sechs und 13 Jahren nahm der MTV Bamberg in Burgebrach am Bayernpokal des Turngaus Südoberfranken statt. Hier kämpfen die Teams um die zwei Qualifikationsplätze jeder Altersklasse zum Bezirksentscheid. Der MTV Bamberg startete mit sechs Mannschaften in den Jahrgängen 2004/05, 2006/07, 2008/09 und 2010/11. Das MTV-Team des Jahrgangs 2006/07 errang den soliden dritten und der Jahrgang 2004/05 den passablen vierten Rang. Bei den Jahrgängen 2008/2009 und 2010/2011 trat der MTV mit jeweils zwei Mannschaften an. Sie erturnten in der Windeckhalle den sechsten und dritten Platz und bei den ganz Kleinen sogar den ersten und zweiten Platz. red