MSC Coburg baut auf seine Mitglieder

Die Aktiven des MSC Coburg waren bei zahlreichen Veranstaltungen beteiligt und es wurden beachtliche Ergebnisse erzielt. Dies wurde bei der Hauptversammlung des MSC Coburg beim Rückblick des Vorsitzenden Thomas Grempel und aus den Berichten aus den Sparten Oldtimersport, Jugendkart-Slalom und Automobilsport deutlich.

Nico Grams fuhr in der Rookie-Wertung des BMV Nordbayern auf den zweiten Platz im Automobilslalom mit dem Vereinsfahrzeug VW Polo. Andreas Fink bewegte den Rallye-Mini bei einigen Rallyes mit Platzierungen im vorderen Drittel und hat sich für die kommende Saison einiges vorgenommen. Im Jugendkart-Slalom war Hannes Orlamünde der erfolgreichste Fahrer. Er belegte in der Klasse der Zehn- bis Elfjährigen erneut einen guten zweiten Platz in der nordbayrischen Wertung. Darüber hinaus konnte er sich für die Endläufe zur deutschen Meisterschaft qualifizieren und belegte am Ende den 22. Platz von 38 Startern.

Der vereinseigene VW Slalom-Polo wurde im Laufe der Saison mit einem Rennfahrwerk ausgestattet. Die Teilnehmer der Hauptversammlung haben durch eine spontane Spendenaktion die Anschaffung eines Renn-Sicherheitsgurts möglich gemacht, so dass die Nachwuchsfahrer in diesem Jahr ab April sicher durchstarten können.

Fest im Kalender des MSC Coburg ist das 15. Old- und Youngtimertreffen auf dem Coburger Schlossplatz am 13. Mai eingeschrieben. Die komplette Organisation und Durchführung wird wieder vom Verein gestemmt. Den Teilnehmern und dem Publikum soll bei dieser weit über die Coburger Grenzen hinaus bekannten Veranstaltung wieder ein prall gefüllter Platz im Herzen der Stadt geboten. Hierzu sollen alle Kräfte im Verein gebündelt werden.

Neben den Sparten Oldtimer, Rallye und Slalom wird auch die Jugendgruppe wieder aktiv sein und an den Vorläufen zur deutschen Meisterschaft teilnehmen. Das Heimrennen findet dieses Jahr am 10. Juni auf dem Gelände der Firma Martin Metallverarbeitung in Blumenrod statt.

Der Vorsitzende Thomas Grempel dankte den Mitgliedern für ihre Treue. Mit der Ehrenadel in Gold vom Deutschen Motorsport Verband wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft Klaus Kachel ausgezeichnet. Er war bereits in den 60er Jahren im Rallyesport aktiv und kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Auch heute noch unterstützt er den Verein tatkräftig beim Oldtimertreffen und anderen Veranstaltungen. Ingo Ernst