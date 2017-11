MS Word - ein Kurs für Fortgeschrittene

Einen Fortgeschrittenenkurs für das Textverarbeitungsprogramm Word für Windows 2013 bietet die Kolping-Akademie Bamberg, Wilhelmsplatz 3, am 18. November und am 25. November, jeweils von 9 bis 16.15 Uhr an. Die Teilnehmer vertiefen ihre Word-Kenntnisse unter anderem in den Bereichen Dokumentvorlagen, Formulare erstellen, Listen, mehrspaltiger Text, Serienbriefe, Kopf- und Fußzeilen oder Makros. Anmeldung unter der Telefonnumer. 0951/519470. red