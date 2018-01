Mountainbike wechselt den Besitzer

Nachträglich wurde bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land ein Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht.

Ein blau-grünes Mountainbike der Marke Cube entwendete ein unbekannter Dieb zwischen 6. und 7. Januar in Breitengüßbach. Das 300 Euro teure Fahrrad stand zur Tatzeit auf dem Gehweg nach der Unterführung am Bahnhof und war mit Seilschloss an ein Geländer gekettet. Wer kann Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades geben? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310.