Motorsägenkurs für Starkholz

Das Forstrevier Steinwiesen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach bietet am Freitag, 1. Dezember, einen eintägigen Starkholz-Motorsägenkurs für Waldbesitzer an. Voraussetzung ist der Grundlagenlehrgang. Persönliche Schutzausrüstung ist erforderlich. Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf 30 Euro. Eine Anmeldung ist nötig, die Teilnehmerplätze sind beschränkt. Anmeldung im Forstrevier Steinwiesen, donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 09262/7655 oder per E-Mail: renate.schulzezumhuelsen-vandersant@aelf-ku.bayern.de. red