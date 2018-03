Motorsägen gestohlen

Am Samstag, gegen 14 Uhr, fuhren drei Männer mit einem älteren Transporter auf ein Grundstück am Schafhof und fragten den anwesenden Eigentümer, ob er Schrott für sie hätte. Dieser zeigte ihnen mehrere Metallrohre, die sie mitnehmen durften. Während zwei der Männer die Rohre einluden, ging der dritte mit dem Eigentümer über das Grundstück. In dieser Zeit dürfte die beiden, die mit dem Einladen beschäftigt waren, auch noch zwei Kettensägen aufgeladen haben. Es handelte sich um eine Elektrokettensäge der Marke Makita und eine Benzinmotorsäge der Marke Parker. Der Wert beträgt insgesamt ca. 200 Euro.

Nach Angaben des Geschädigten dürfte es sich bei den bislang unbekannten Täter um Osteuropäer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol