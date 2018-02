Motorradhelm verhindert Schlimmeres

Zum Glück trug der Mopedfahrer einen Helm! Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2278 am Ortseingang von Ebern. Ein 16-jähriger Mopedfahrer aus dem Landkreis Haßberge fuhr mit seiner Simson aus Untermerzbach in Richtung Ebern und wollte, wie die Polizei am Sonntag berichtete, kurz vor Ebern in einen Feldweg abbiegen, der in das Wohngebiet Mannlehen führt. Wegen des Gegenverkehrs musste der junge Fahrer anhalten. Eine Fiat-Fahrerin, die aus gleicher Richtung kam, sah den stehenden Mopedfahrer erst zu spät und konnte trotz einer Vollbremsung einen Aufprall nicht mehr verhindern. Der junge Mann wurde auf die Windschutzscheibe und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Sein Helm verhinderte schwerere Verletzungen. Zwei Notärzte sowie ein Rettungswagen waren im Einsatz. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin setzte selbst den Notruf ab und leistete mit einigen Zeugen vor Ort sofort Erste Hilfe. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Schaden von circa 6000 Euro.