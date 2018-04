Motorradfahrer schlittert über Fahrbahn

Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer, der am Montagabend mit seiner Honda von Fatschenbrunn in Richtung Unterschleichach fuhr und aufgrund eines Fahrfehlers im Kurvenbereich kurz vor Unterschleichach stürzte. Er schlitterte anschließend ein paar Meter über die Fahrbahn. Der Kraftfahrer begab sich selbst ins Krankenhaus. An der Honda entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.