Mopedfahrer kracht gegen Auto

Der 25-jährige Fahrer eines Mitsubishi wollte am Dienstagmorgen in der Hans-Maier-Straße in Herzogenaurach nach links in die Galgenhofer Straße abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Leichtkraftrad, dessen 16-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte und frontal gegen das Auto prallte. Der Geschädigte musste mit Verdacht auf verschiedene Frakturen mit dem Rettungsdienst in ein Erlanger Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach half, die ausgelaufenen Betriebsmittel abzubinden sowie den Verkehr zu lenken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. pol