Monteur löst die Löschanlage aus

Am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr war ein 50-Jähriger mit Wartungsarbeiten an einem Geldautomaten an der Neustädter Straße befasst. Hierbei löste er aus bislang unbekannter Ursache die Selbstlöschanlage am Automaten aus. Durch diese sowie die dabei entstandene Rauchentwicklung wiederum wurde ein Brandmelder ausgelöst. Beim Versuch, die Löschanlage zu deaktivieren verbrannte sich der Monteur die Hand und musste deshalb ambulant behandeltet werden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Dachsbach konnten sich darauf beschränken, den Raum, in dem der Geldautomat steht, zu belüften.