Montessori-Minikoch: Dritter Jahrgang startet

Mit dem Projekt "Europas Miniköche" hat die Montessorischule schon Erfolgsgeschichte geschrieben, nachdem kürzlich mit Noam Lerch als Absolvent des ersten Jahrgangs zum goldenen Minikoch Deutschlands gekürt wurde. Nun ist der dritte Jahrgang der ambitionierten Jungköche an der Montessori-Schule Forchheim am Start.

Schirmherr ist wieder Landrat Hermann Ulm. Zusammen mit dem Initiator der Miniköche, dem Hotellier und Gastronom Jürgen Mädger aus Baden-Württemberg, war er bei der Einkleidung der acht neuen Miniköche in fachgerechte Kochausstattung vor Ort.

Vor zwei Jahren wurde an der Montessorischule Forchheim das Projekt "Europa Miniköche" ins Leben gerufen. Die zehn- bis 13-jährigen Schüler durchlaufen unter Leitung von Birgit Eberle und Sabine Scherbaum-Werner eine zweijährige Ausbildung in Theorie und Praxis, die mit einer Prüfung und einem IHK-Zeugnis abschließt. Durchschnittlich zweimal im Monat treffen sich die Miniköche, um Grundkenntnisse des Kochens, der Ernährung, der regionalen Landwirtschaft und auch des Services zu lernen.

Die Schüler werden dabei unterstützt von Gastronomen aus der Umgebung, die Zeit, Raum und Lebensmittel zur Verfügung stellen. Das Jugendhaus Burg Feuerstein ist von Anfang an als Partner dabei. Es stellt den Jugendlichen die hauseigenen Küchenfachleute zur Seite und ermöglicht es den Schülern, in ihren Räumlichkeiten das Kochen und Servieren der aufwändigen Menüs zu lernen.

Gastronomen, die die Miniköche einmal aufnehmen möchten, können sich bei Birgit Eberle (felicia5@gmx.de, 09545/445226) oder auch bei der Schule, Tel. 09191/72 99 95 melden. Katja Eckert-Hessing