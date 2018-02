Am Montag zwischen 8.30 und 19 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen am Bahnhof abgestellten lilafarbenen Mofa-Roller der Marke CPI Motor mit dem Versicherungskennzeichen 288RZK. Der Eigentümerin entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Vertrauliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194/73880.