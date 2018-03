Möslein ist Botschafter für Ausbildung

Zum achten Mal fand der Ausbildungsbotschaftertag statt. Im Literaturhaus München überreichten Bayerns Sozialministerin Emilia Müller, die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Angela Inselkammer und Dehoga Bayern Vizepräsident Andreas Brunner die Ernennungsurkunden an die Ausbildungsbotschafter der bayerischen Hotellerie und Gastronomie. Einer von 130 bayerischen Ausbildungsbotschaftern, die in ihren Betrieben hervorragend ausbilden und in IHK-Prüfungsausschüssen tätig sind, ist Michael Möslein, Verwaltungsleiter des Bildungszentrums Kloster Banz der Hanns-Seidel-Stiftung in Bad Staffelstein. Die Botschafter werden durch eine Urkunde ernannt und informieren bei Messen und Schulveranstaltungen über die Ausbildung und Karrieremöglichkeiten in Hotellerie und Gastronomie. Die Ernennung erfolgt für drei weitere Jahre. Grund zur Freude hatte auch eine langjährige Mitarbeiterin des Bildungszentrums Kloster Banz. Am 1. März wurde auf Kloster Banz Lucia Gieß für 40-jährige Zugehörigkeit im öffentlichen Dienst geehrt. Die meiste Zeit davon, nämlich seit 1. Oktober 1991, ist sie hier als Chefsekretärin tätig. Die Urkunde überreichte Betriebsratsvorsitzende Sonja Bauer im Beisein von Möslein. red