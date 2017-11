"Mönche" stolz auf 27 Mann

Der TSV Mönchröden stellte auf dem Fußballgelände im "Wildpark" den zahlreichen Interessierten seinen erweiterten Kader für die Fußballsaison 2017/18 in der Bezirksliga Oberfranken West vor. Fünf Abgängen nach der Saison 2016/17 stehen dabei elf Zugänge für die neue Spielzeit gegenüber.

Der erweiterte Spielerkader für die Bezirksliga ist dabei mit 27 Mann breit aufgestellt. Aber auch die Qualität wurde durch gut ausgebildete Zugänge angehoben. Dabei ist der Großteil der Mannschaft jünger als 23 Jahre und etliche Spieler sogar noch unter 20 Jahre alt.

Sicherlich wird sich die stark verjüngte Mannschaft im Laufe der Saison erst noch richtig zusammenfinden müssen und Erfahrung gesammelt werden. In den Vorbereitungsspielen konnten jedoch bereits die ersten Schritte in diese Richtung vollzogen werden.



Saisonziel sind schnell 40 Punkte

Ziel der Mannschaft ist es den Anhängern attraktiven Offensivfußball zu zeigen, dabei jedoch die Absicherung des eigenen Tores nicht zu vernachlässigen. Die übliche magische Grenze von 40 Punkten soll damit möglichst schnell erreicht werden, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Die Verantwortlichen im "Wildpark" hoffen damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt zu haben und wünschen sich und allen anderen Teams eine möglichst verletzungsfreie Saison. mfo