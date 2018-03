Möhrendorfer Metzger ist Europameister der Wurstmacher

Wer meint, dem heimischen Metzgerhandwerk falle nichts mehr ein und es sei "irgendwie verschlafen", wenn es um Trends und Spitzenqualität geht, kennt Jürgen Reck noch nicht. Der Metzgermeister, der seit einigen Jahren die Familientradition in Möhrendorf fortsetzt, hat sich mit der Teilnahme an internationalen Fachwettbewerben hohe Ziele gesetzt. Und diese jetzt auch erreicht. Jüngst wurde er zum "Europa-Champion" im internationalen Metzgerwettbewerb in den Niederlanden gekürt.

"Wer an internationalen Qualitätswettbewerben wie diesem teilnimmt, muss von sich und seinen Produkten überzeugt sein", gibt er sich selbstbewusst. Wie das Team der Dorfmetzgerei, das mit seinen Wurst- und Schinkenspezialitäten immer wieder im Wettbewerb um Europas beste Metzger antritt. Oft reichte es für Vize-Meistertitel, immer jedoch für eine hohe Anzahl an Goldmedaillen für die Qualität der regionaltypischen Produkte.



Höchstwertung für alle Produkte

Als er nun mit dem besten Punkte-Durchschnitt glänzte - alle eingereichten Produkte erzielten die optimalen 50 Punkte - war Jürgen Reck der Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen sicher. Dass ihm dabei auch Kollegen aus den Niederlanden und Österreich buchstäblich auf die Pelle rückten, machte die Auswertung für die Juroren zwar schwerer, lässt den Europa-Pokal aber für den Sieger noch ein wenig mehr glänzen.

Im Rahmen eines großen Festabends der Confrérie im Theater-Hotel von Roermond wurden die Trophäen vom Vorstand der Bruderschaft der Wurstmacher und Wurstliebhaber verliehen, das Gala-Menü stimmte die Kandidaten auf die internationalen Preise ein. Für Jürgen Reck wurde es auf diese Weise spannend, denn der ganz große Europa-Pokal ließ als Höhepunkt bis zum Dessert auf sich warten, das in Hollywood-Manier auf das Finale einstimmte. Um so größer war der Jubel, als es endlich hieß: "The winner is Jürgen Reck."

Für die Teilnehmer, die in mehr als einem halben Dutzend Disziplinen feine Pasteten, zarte Schinken und edle Terrinen ebenso wie deftige Blutwurst und herzhafte Fleischwurst von fachkundigen Juroren begutachten ließen, bedeutet der Gewinn eines Siegerpokals nicht nur Ehre, sondern auch die Gewissheit, anerkannt beste Handwerks-Qualität anzubieten. Hier gilt die strenge Devise: "Wer nicht ständig besser wird und neue, zeitgemäße Produkte entwickelt, hat aufgehört, wirklich gut zu sein!"

Somit ist laut Europameister Reck nicht nur ausgewogener Geschmack gefragt, sondern auch gesunder Ehrgeiz. "Und den Finger am Puls des Kunden", verrät der Champion augenzwinkernd das Geheimnis seiner Erfolge. rh