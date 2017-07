Moderne Schule macht Gemeinde fit

Am 14. Juli war es dann endlich soweit. Schüler mit ihren Lehrkräften und der Schulleiterin Ursula Schüßler hatten sich um 15 Uhr auf dem Schulgelände versammelt, um ihr Schulfest und ihre neu sanierte Schule gebührend zu feiern.

Einweihung ist immer ein Aufbruch ins Unbekannte, betonte Bürgermeister Georg Hollet (BBL) in seiner Festrede. "Jetzt ist die Schule endlich fertig und alle freuen sich. Die Schule ist die wichtigste Station für Kinder, in der nicht nur Schulwissen vermittelt wird, sondern auch Rücksicht, Mitgefühl und Verständnis füreinander gelernt werden", so Hollet. Für kleine Gemeinden seien Schulen von fundamentaler Bedeutung. Ohne Schule würden keine jungen Familien in die Gemeinde ziehen, es würde nicht gebaut werden und es gebe keinen Kindergarten mehr.



Ein steiniger Weg

Es war im Gemeindegremium ein langer, steiniger Weg, bis die notwendige Sanierung mehrheitlich abgesegnet werden konnte. Dazu habe es einen langen Atem gebraucht und viele Bemühungen über mehrere Jahre, um die Früchte nun ernten zu können, so der Bürgermeister. Er sprach auch von einer "harten Zeit" für Lehrer und Schüler während der zweijährigen Umbauphase. Für die Leistung der Lehrer und Schüler gleichermaßen, den Unterrichtsbetrieb auf der Baustelle aufrechtzuerhalten, gab es sehr viel Lob, Anerkennung und Dank vom Gemeindeoberhaupt.

Die Schwerpunkte der zwei Bauabschnitte lagen auf der energetischen Verbesserung der Gebäudehülle, der Erneuerung der Heizzentrale, der Komplettsanierung der Schüler-WCs sowie dem Einbau einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, der Erneuerung von Elektro- und Beleuchtungseinrichtungen sowie den Einbau einer Einbauküche für die Mittagsbetreuung.

In den Gebäudeteilen Turnhalle und Anbau aus dem Jahr 1978 lag der Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung, modernen Heiz- und Lüftungssystemen, Erneuerung der Böden, Barrierefreiheit im ganzen Gebäude durch Einbau eines Aufzugs und neu vorgebauter Fassadenhülle. An Gesamtkosten fallen für diese notwendige Maßnahme 3,2 Millionen Euro an, wovon die Gemeinde 1,6 Millionen Euro stemmen muss.

Auch für Schulleiterin Ursula Schüßler sei es ein Aufbruch ins Unbekannte, so Hollet. Sie verlässt nach drei Jahren Tätigkeit die Grundschule Schönbrunn. Der Bürgermeister dankte Ursula Schüßler für ihren engagierten Einsatz und wünschte ihr für ihre neue pädagogische Tätigkeit an der Schule in Ebenfels viel Erfolg.

Der anwesende Staatssekretär MdB Thomas Silberhorn (CSU) sagte in seinem Grußwort: "Bildung ist wichtig wie Wasser." Bildung befähige Kinder, Jugendliche und Erwachsene, aktiv an der Gesellschaft teilnehmen zu können, Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu übernehmen. Mit der sanierten Schule sei Schönbrunn fit für die Zukunft.

Glückwünsche an den Bürgermeister und an den Gemeinderat überbrachte auch Landrat Johann Kalb (CSU): "Eure Schule ist toll geworden. Nichts ist teurer als Bildung. Aber jeder Euro wurde bei euch für die Zukunft gut angelegt."



Optimale Bedingungen

MdB Andreas Schwarz (SPD) sagte, als ehemaliger Bürgermeister wisse er, was dem Lehrkörper während der Umbauphase abverlangt werde. Aber es habe sich gelohnt. Es sei ein toller Tag für die Schule und es würden jetzt optimale Bedingungen vorliegen. Schwarz: "Je kleiner der Ort, um so wichtiger ist der Erhalt der Schule." Der Bereichsleiter 1 für "Sicherheit, Kommunales und Soziales" der Regierung Oberfranken, Stefan Krug, sprach in seinem Grußwort von optimalen Lernbedingungen, die für die nächste Schülergeneration geschaffen wurden.

Die Umbauphase war gleichzeitig Werbung für das Handwerk, betonte Architekt Rene Müller vom Architektenbüro Haase in seinem Grußwort. Die Schulkinder hätten aus abgesicherter Entfernung miterleben können, wie Bagger, Baukräne und andere Gewerke auf der Baustelle eingesetzt werden. Durch die neue Fassade und Ertüchtigung der Gebäudehülle würden rund 80 Prozent an Kohlendioxid eingespart. Auch der Einbau von Akustikdecken wirke sich aus. Der Lärm werde so stark reduziert, was sich auf die Konzentration der Schüler auswirke. Mit dieser Schule sei Schönbrunn fit für die nächsten 25 Jahre. Werner Haase und Rene Müller vom Architektenbüro Haase übergaben Bürgermeister Hollet symbolisch den Schlüssel für die Schule.

Die ökumenische Weihe des Schulgebäudes und ein gemeinsames Gebet mit den Schulkindern erfolgte durch Pfarrerin Hedwig Deinzer und Gemeindereferentin Christine Schweda. Beide übergaben der Schule einen Apfelbaum. Nun liegt es an den Schülern, ob er Früchte trägt. Fröhlich ging es beim Schulfest mit Spielen und verschiedenen Aktionen weiter. Bei Führungen durch den Schulkomplex konnten sich die Besucher ein Bild von den sanierten Räumen machen.