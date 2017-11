Modenschau beim Seniorennachmittag

Unter dem Motto "Wie es früher war" steht ein Seniorennachmittag der katholischen Kirchengemeinde am heutigen Donnerstag. Geplant ist eine Modenschau. "Wer Kleidungsstücke von anno dazumal hat, darf sie ruhig anziehen", erklärt Seniorenbetreuerin Steffi Deuerling. Kaffee, Kuchen sowie Wurst- und Käsebrötchen gibt es für das leibliche Wohl. Auch die Senioren der Kuratie Maineck sind dazu eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr im Pfarrheim St. Kilian (Klosterstraße). Ältere Frauen und Männer in den umliegenden Ortschaften, die keine Fahrgelegenheit haben, werden von Malteser-Bussen abgeholt. Abfahrt ist um 13.15 Uhr in Pfaffendorf. Zugestiegen werden kann in Burkheim, Prügel, Baiersdorf und Woffendorf jeweils an der Bushaltestelle. bkl