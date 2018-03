Die SPD Kirchehrenbach hat laut einer Pressemitteilung in einer Wochenend-Klausurtagung die Weichen für eine "weiterhin erfolgreiche und zukunftssichere Gemeindepolitik" für 2018/19 gestellt. Die Schwerpunktthemen der Klausurtagung mit Bürgermeisterin Anja Gebhardt und den SPD-Gemeinderäten in der Katholischen Landvolkshochschule Burg Feuerstein waren: Generalsanierung des Schulgebäudes, "Marktplatz der Generationen", Kirchehrenbach im Modellprogramm von Oberfranken, Kirchehrenbach attraktiv für die jüngere Generation gestalten, Nah-Grundversorgung, medizinische, pflegerische und soziale Infrastruktur, Sicherung der Mobilität, generationsübergreifende Kooperation für eine hohe Lebensqualität in Kirchehrenbach, Mitsprachemöglichkeit der Bevölkerung bei Überlegungen im Schulbereich, Jugendbeauftragter und Bürgerfragestunde.

Mit Gitarrenbegleitung eröffnete Roland Albert mit dem Lied "Gut, wieder hier zu sein" die zehnte Klausurtagung. Eine intensive Diskussion gab es beim Thema des Schulstandort Kirchehrenbach mit Grund- und Mittelschule. Ergebnis: Die SPD will eine Mitsprachemöglichkeit der Bevölkerung bei der Generalsanierung des Schulgebäudes und für die Zukunft der Turnhallen und des Grundschulgebäudes schaffen. Sie unterstützt daher das Vorhaben der Bürgermeisterin, eine mögliche Sanierung oder den Neubau einer Doppelturnhalle schwerpunktmäßig in der Bürgerversammlung zu diskutieren.

Die SPD-Bürgergemeinschaft kam nach intensiver Diskussion erneut zum Ergebnis, dass ein Jungendbeauftragter dringend notwendig sei. Hierzu solle erneut eine Diskussion im Gemeinderat stattfinden, war der Beschluss.

Kirchehrenbach ist beim Modellprojekt "Marktplatz der Generationen" eine der ausgewählten vier oberfränkischen Gemeinden neben Bischofsgrün, Regnitzlosau und Thiersheim. Dabei geht es darum, älteren Menschen einen Verbleib in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Es liege der Bürgermeisterin und den SPD-Gemeinderäten sehr am Herzen, dass insbesondere ältere Alleinstehende, meist nicht mehr motorisierte Menschen spüren können: Sie müssen ihre vertraute Umgebung nicht verlassen.

Das Thema "Senta" (Seniorentagesstätte) für Kirchehrenbach bleibt in der Prioritätenliste des Arbeitskreises Soziales. Der Wunsch der SPD-Gemeinderäte, eine Bezuschussung für einen barrierefreien Umbau des Verwaltungsgemeinschafts-Gebäudes durch die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) überprüfen zu lassen, traf auf Zustimmung der Anwesenden.

Die von der SPD beantragten Mitfahrbänke sind laut Bürgermeisterin Anja Gebhardt bestellt und werden voraussichtlich im Frühjahr aufgestellt. Dies sei ein wichtiger Schritt für die Mobilität im ländlichen Raum, war die übereinstimmende Meinung.

Der politische Aschermittwoch soll 2019 wieder im TSV-Sportheim sein. Die SPD-Bürgergemeinschaft möchte in einer Bürgerfragestunde Gelegenheit und Möglichkeit geben, sich zu informieren. red