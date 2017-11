Der Verein Spessart Modellbahn veranstaltet am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November, eine Modellbahnschau im Bahnhof Jossa. Auf über 400 Meter Gleis rollen mehr als 40 Züge. Die Teilnehmer vom Modulbau Projekt Jossa steuern sechs verschiedene Bahnhöfe und sorgen so für viel Betrieb auf der Märklin Digital Anlage. Für die kleinen Besucher gibt es eine Kinderspielanlage und das Bahnkino zeigt Filme rund um das Thema Eisenbahn. Das Bistro bietet den ganzen Tag über kleine Speisen und Kaffee und Kuchen an. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils von 9 bis 18 Uhr. sek