Modellbahner im Blickpunkt

Am kommenden Sonntag, 26. November, ist es soweit. Zum vierten Mal findet in der Festhalle Tettau eine spezielle Börse für Modelleisenbahnen und alles, was damit zusammenhängt (Autos, Gebäude, Zubehör etc.), statt. Der 600 Quadratmeter große Saal ist prall gefüllt mit Verkaufsständen. Der Flohmarkt ist für Besucher ab 9 Uhr geöffnet. Von der kleinsten Spur bis zur großen Gartenbahn dürfte jeder Interessent etwas finden. Kurzentschlossene, welche noch ihre Schätze anbieten möchten, können sich mit Organisator Manfred Suffa (Telefon 09269/9560) in Verbindung setzen.Alle wichtigen Informationen erhält man auch auf der neu erstellten Homepage www.modellbahnflohmarkt-tettau.de