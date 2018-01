Ein Bürger-Workshop "Mobilität und Versorgung im Wohnort mitgestalten!" findet am Dienstag, 19. September, 19 Uhr, in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau statt. Auch Jugendliche sind herzlich willkommen, ihre Ideen und Anliegen einzubringen, betont der Veranstalter.

Zum Workshop können die Bürger der Stadt Bad Brückenau sowie der Gemeinden Geroda, Motten, Oberleichtersbach, Riedenberg, Schondra, Wildflecken, Zeitlofs kommen. Gemeinsam soll die aktuelle Situation der Mobilitätsangebote und die Versorgungssituation unter anderem hinsichtlich der Waren des täglichen Bedarfs und der medizinischen Versorgung in den Orten kritisch diskutiert und verbessert werden.

In den letzten Wochen wurde in den Gemeinden hierzu eine Befragung durchgeführt, um sich bei der Einschätzung der Bürger einen Überblick zu verschaffen. Beispielsweise gab es Rückmeldungen, dass eine schnelle Erreichbarkeit von Arzt und Schule besonders wichtig ist und dass die Bürger für Arbeit, Schule, Hobby und Kultur auch längere Wege unterwegs sind.

Die weiteren Ergebnisse der Befragung sollen nun vorgestellt werden. Hierzu gibt es einige erste Ideen. Auch die Ideen der Anwohner und Betroffenen sollen aufgegriffen werden. red